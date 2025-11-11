На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе заявили о планах устроить провокацию против России на Балтике

Дипломат Крук: Европа попытается устроить провокацию против РФ на Балтике
Александр Гальперин/РИА Новости

Европа может организовать провокацию против России на Балтийском море. Об этом заявил бывший британский дипломат Аластер Крук на своем YouTube-канале.

«Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море», — подчеркнул он.

По мнению Крука, страны Европы возможной провокацией намерены втянуть США в противостояние на Балтике. При этом он не раскрыл деталей, какого характера может быть провокация со стороны ЕС.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в Европе должны готовиться к долгосрочной изоляции РФ даже после завершения конфликта на Украине. Он также назвал Балтийское море «нашим», имея в виду страны Европы. Какие моря являются своими для России и почему Балтика не может быть «окном в Европу» для нашей страны, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее депутат рассказал о планах Балтии сопровождать суда РФ в Калининград.

