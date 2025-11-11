Конфликт на Украине привел к существенному уменьшению влияния Европы в мире. Об этом экс-президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью национальной телерадиокомпании Yle.

Он подчеркнул, что в настоящее время решающие голоса принадлежат Соединенным Штатам, Китаю и России. Экс-президент выразил уверенность в том, что государствам Европы необходимо поддерживать связи с Москвой, раз это делает Вашингтон.

По словам Ниинистё, раньше он видел властные структуры в виде квадрата, в котором был Евросоюз. Теперь этот квадрат стал треугольником.

Бывший президент Финляндии назвал забавным тот факт, что европейцы заявляют о нежелании вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, но когда с ним говорит президент США Дональд Трамп, в Европе обращают на это большое внимание.

10 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у Путина существуют некие «инструменты», которые могут разрушить Европейский союз как организацию.

Ранее в США оценили попытки Европы «взбесить» Россию.