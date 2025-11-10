Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что у президента России Владимира Путина существуют некие «инструменты», которые могут разрушить Евросоюз как организацию.

Он утверждает, что Россия якобы объявила войну Западу, и она ведется в том числе внутри европейских обществ. По его оценке, там «она разворачивается наиболее впечатляюще».

«У [президента России Владимира] Путина есть инструменты, позволяющие разрушить Европейский союз как организацию, но также и Европу как культурное явление. Эти инструменты — российская пятая колонна, присутствующая в каждой европейской стране», — сказал Туск.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что инцидент с БПЛА в небе Польши является якобы частью долгосрочной стратегии России, которая хочет «коварно дестабилизировать свободные общества Запада». Мерц вновь повторил, что соглашение о мире на Украине не может быть достигнуто путем ликвидации политического суверенитета или территориальной целостности Киева. По его словам, «продиктованный мир без свободы» якобы побудит президента Владимира Путина «искать следующую цель».

