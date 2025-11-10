На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Туск обеспокоился, что Путин разрушит Евросоюз

Премьер Польши Туск: у Путина есть инструменты, чтобы разрушить Евросоюз
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что у президента России Владимира Путина существуют некие «инструменты», которые могут разрушить Евросоюз как организацию.

Он утверждает, что Россия якобы объявила войну Западу, и она ведется в том числе внутри европейских обществ. По его оценке, там «она разворачивается наиболее впечатляюще».

«У [президента России Владимира] Путина есть инструменты, позволяющие разрушить Европейский союз как организацию, но также и Европу как культурное явление. Эти инструменты — российская пятая колонна, присутствующая в каждой европейской стране», — сказал Туск.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что инцидент с БПЛА в небе Польши является якобы частью долгосрочной стратегии России, которая хочет «коварно дестабилизировать свободные общества Запада». Мерц вновь повторил, что соглашение о мире на Украине не может быть достигнуто путем ликвидации политического суверенитета или территориальной целостности Киева. По его словам, «продиктованный мир без свободы» якобы побудит президента Владимира Путина «искать следующую цель».

Ранее Путин пошутил, что решение ЕС по унитазам «дорого обойдется».

