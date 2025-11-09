В Кремле предупредили об ответе РФ на ядерные испытания других стран

Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет сделать то же самое с точки зрения сохранения паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале «Вестей».

«Если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

При этом, напомнил он, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний и не собирается нарушать их при условии соблюдения обязательств со стороны других стран. Таким образом Песков дал понять, что если США действительно проведут ядерные испытания, Россия будет вынуждена действовать зеркально.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания. Это заявление прозвучало после слов Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно» и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

5 ноября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава государства поручил разобраться в том, насколько целесообразно проводить такие же испытания в России.

Ранее Песков ответил, стал ли мир ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса.