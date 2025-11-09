На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле предупредили об ответе РФ на ядерные испытания других стран

Песков: РФ придется ответить при нарушении кем-либо запрета на ядерные испытания
true
true
true
close
MGIMO360 TV/YouTube

Если другая страна нарушит обязательства по запрету ядерных испытаний, то Россия должна будет сделать то же самое с точки зрения сохранения паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале «Вестей».

«Если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

При этом, напомнил он, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний и не собирается нарушать их при условии соблюдения обязательств со стороны других стран. Таким образом Песков дал понять, что если США действительно проведут ядерные испытания, Россия будет вынуждена действовать зеркально.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания. Это заявление прозвучало после слов Путина об успешном испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно» и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

5 ноября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава государства поручил разобраться в том, насколько целесообразно проводить такие же испытания в России.

Ранее Песков ответил, стал ли мир ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами