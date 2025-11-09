На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил слова Путина о ядерных испытаниях

Песков: решение о подготовке ядерных испытаний должно быть обоснованным
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке ядерных испытаний, а поручил разобраться в том, насколько целесообразно их проводить. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводятся в Telegram-канале «Вестей».

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что на данный момент российские специалисты занимаются изучением этого вопроса.

5 ноября Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором назвал серьезным вопросом заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил незамедлительно подготовиться к аналогичным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Однако Путин поручил сначала изучить их целесообразность. В Госдуме в свою очередь считают, что в текущей ситуации России не следует изображать из себя миротворца.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав», в частности, с заявлением Путина об испытании ракеты с ядерной установкой «Буревестник». По словам главы Белого дома, испытания должны начаться «немедленно» и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Ранее Песков ответил, стал ли мир ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса.

