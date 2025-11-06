На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил, стал ли мир ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса

Песков: Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне
Roman Naumov/Global Look Press

Кремль не считает, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем во времена Карибского кризиса во второй половине прошлого века. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Таким образом он прокомментировал поручение президента России Владимира Путина изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям, а также проведение испытаний ракет «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Песков подчеркнул, что необходимо четко понимать намерения России, которая не начинает подготовку к указанным испытаниям немедленно, а пытается понять, нужно ли ей это на фоне действий США. По словам представителя Кремля, российская сторона продолжает придерживаться всех своих обязательствам в этой сфере и не будет проводить испытаний, пока это не сделает другая страна.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

Ранее глава Минобороны России заявил о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям.

