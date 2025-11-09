Лавров высказался об обсуждении украинского конфликта с США

Лавров: Россия не раскрывает все детали обсуждений с США по вопросу Украины

Российская сторона не раскрывает все детали обсуждений по украинскому вопросу с властями США. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По понятным причинам мы не раскрываем все детали обсуждений с американскими участниками по украинскому вопросу, когда, хотя в СМИ вбрасывают откровенные фейки», — заявил он.

Лавров добавил, что Россия всегда комментирует все ложные сообщения и следит за информацией.

До этого президент США Дональд Трамп снова обвинил Россию в нежелании завершать украинский конфликт. По его словам, основной спор состоит в том, что они просто пока не хотят останавливаться. Американский лидер добавил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что президент России Владимир Путин не готов завершить украинский конфликт.

7 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пауза в урегулировании конфликта на Украине возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути, а также провоцирования со стороны Европы.

Ранее в США заявили, что скоро могут надавить на Украину для капитуляции.