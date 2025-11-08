На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обвинил Россию в нежелании завершать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп снова обвинил Россию в нежелании завершать украинский конфликт. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами в Белом доме, сообщает телеканал Fox.

«Основной спор в том, что они просто пока не хотят останавливаться (в конфликте на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал американский лидер в ответ на вопрос, какова основная причина того, что новая встреча между ним и президентом РФ Владимиром Путиным до сих пор не состоялась.

3 ноября Трамп заявил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что Путин не готов завершить украинский конфликт.

14 октября президент Соединенных Штатов говорил о якобы нежелании главы России останавливать конфликт.

19 июня Путин заявил, что Российская Федерация нацелена на максимально быстрое завершение украинского конфликта, отдавая приоритет мирному урегулированию.

Ранее Трамп назвал сроки окончания украинского конфликта.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
