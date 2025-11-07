В Кремле рассказали, кто тормозит мирный процесс по Украине

Пауза в урегулировании конфликта на Украине возникла из-за нежелания Киева идти по политико-дипломатическому пути, а также провоцирования со стороны Европы. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спецпосланника США Стивена Уиткоффа о том, что урегулирование конфликта осложняется недоверием между сторонами, передает ТАСС.

«Главное, что сейчас тормозит процесс урегулирования — эта пауза, возникашая из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования, и из-за провоцирования киевского режима со стороны европейцев на продолжение дальнейших боевых действий», — сказал он.

Также Песков отказался комментировать заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что в процессе урегулирования российско-украинского конфликта удалось добиться больших успехов.

6 ноября президент Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине удалось добиться значительных успехов. Такое мнение он выразил на встрече с лидерами стран Центральной Азии. Американский лидер высказал мнение, что в какой-то момент стороны украинского конфликта «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее Трамп заявил об урегулировании восьми конфликтов.