На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что скоро могут надавить на Украину для капитуляции

Bloomberg: падение Покровска заставит США надавить на Украину для капитуляции
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Освобождение Красноармейска (украинское название – Покровск) российскими силами может побудить США надавить на Украину, чтобы та капитулировала. Об этом пишет журналист Марк Чемпион в статье для Bloomberg.

«Это (освобождение Красноармейска – «Газета.Ru») также ударит по и без того низкому моральному духу украинцев и, что самое опасное, может побудить США оказать давление на Киев с целью капитуляции», — говорится в сообщении.

С другой стороны, предполагает журналист, падение Красноармейска в скором времени можно рассматривать как «очередной этап украинской стратегии по истощению российского превосходства».

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами