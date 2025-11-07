Освобождение Красноармейска (украинское название – Покровск) российскими силами может побудить США надавить на Украину, чтобы та капитулировала. Об этом пишет журналист Марк Чемпион в статье для Bloomberg.

«Это (освобождение Красноармейска – «Газета.Ru») также ударит по и без того низкому моральному духу украинцев и, что самое опасное, может побудить США оказать давление на Киев с целью капитуляции», — говорится в сообщении.

С другой стороны, предполагает журналист, падение Красноармейска в скором времени можно рассматривать как «очередной этап украинской стратегии по истощению российского превосходства».

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь

Ранее на Украине заявили о решении удерживать Красноармейск до последнего.