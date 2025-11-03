На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал сроки окончания украинского конфликта

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за пару месяцев
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп принес с собой на интервью CBS News распечатку со страницы Госдепартамента в соцсети Х, в которой говорится, что за восемь месяцев он завершил восемь войн.

«Я принес небольшой список для вас, если вы хотите его увидеть — я остановил восемь войн в течение восьми месяцев. <...> Единственный конфликт, в котором я еще не добился успеха, это конфликт России и Украины», — заявил американский лидер.

Трамп в очередной раз признался, что изначально думал, что урегулировать украинский конфликт будет просто, так как у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Однако он ошибался. При этом глава США уверен, что сможет договориться с РФ «за пару месяцев» и достичь мира на Украине.

В этом же интервью Трамп заявил, что не рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но может пересмотреть это решение. Глава Белого дома также отметил, что не видит «последней капли», которая бы убедила его в том, что Владимир Путин не готов завершить конфликт. Кроме того, в интервью CBS News он рассказал о планах возобновить ядерные испытания, утверждая, что Россия и Китай уже проводят их «глубоко под землей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сделали заявление об армии России после слов Путина.

