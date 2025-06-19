Путин рассказал, как Россия хочет завершить конфликт на Украине

Россия нацелена на максимально быстрое завершение конфликта на Украине, отдавая приоритет мирному урегулированию. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция велась на платформе «Смотрим».

«Россия хочет завершить конфликт как можно быстрее, предпочтительно — мирным путем», — сказал глава государства.

На встрече с журналистами в рамках ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине бы не начался при президентстве Трампа.