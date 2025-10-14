На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт с Украиной
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании его российского коллеги Владимира Путина останавливать конфликт с Украиной. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Трамп на встрече в Белом доме с аргентинским президентом Хавьером Милеем в очередной раз заявил, что он разочарован, ведь у него и Путина были «довольно хорошие отношения». Возможно, они до сих пор хорошие, считает президент США.

«Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — добавил Трамп.

14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует намерение главы Белого дома по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

До этого Трамп предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине.

Ожидается, что 17 октября президент США проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Как писало агентство Bloomberg, лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее стало известно, что после завершения конфликта в Газе Трамп планирует решить украинский вопрос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами