Трамп считает, что Россия не хочет завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о нежелании его российского коллеги Владимира Путина останавливать конфликт с Украиной. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Трамп на встрече в Белом доме с аргентинским президентом Хавьером Милеем в очередной раз заявил, что он разочарован, ведь у него и Путина были «довольно хорошие отношения». Возможно, они до сих пор хорошие, считает президент США.

«Я не знаю, зачем он продолжает эту войну», — добавил Трамп.

14 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приветствует намерение главы Белого дома по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия сохраняет открытость и готовность к мирному диалогу.

До этого Трамп предположил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине.

Ожидается, что 17 октября президент США проведет встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме. Как писало агентство Bloomberg, лидеры двух стран обсудят вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее стало известно, что после завершения конфликта в Газе Трамп планирует решить украинский вопрос.