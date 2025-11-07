На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан заявил о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Орбан: России и США нужно решить пару вопросов для проведения саммита
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вскоре встретиться. Об этом в интервью изданию Magyar Nemzet заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, для проведения переговоров необходимо урегулировать один-два вопроса.

«Если они будут решены, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», — отметил Орбан.

Он выразил уверенность, что такая встреча в будущем может стать шагом к установлению мира на Украине.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште, сочтя, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день Путин сказал, что проведение саммита без предварительной подготовки было бы ошибкой. При этом он уточнил, что речь идет скорее о переносе встречи, а не об ее отмене.

Позднее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп отказался от переговоров после того, как Москва направила Вашингтону меморандум с требованиями по Украине.

Ранее Орбан высказался о саммите Путина и Трампа в Будапеште.

