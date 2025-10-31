На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Трамп отменил встречу в Будапеште из-за жесткого меморандума Путина

FT: Трамп отменил встречу с Путиным из-за жесткого меморандума РФ по Украине
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским коллегой Владимиром Путиным после того, как Москва послала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«США отменили запланированный саммит президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште после того, как за меморандумом России, в котором содержались жесткие требования по Украине, быстро последовал напряженный телефонный разговор между высокопоставленными дипломатами двух стран», — говорится в сообщении издания.

Как уточняет газета, меморандум отправили в США спустя несколько дней после разговора Путина с Трампом 16 октября. В документе МИД РФ изложил требования по Украине: территориальные уступки, резкое сокращение численности Вооруженных сил Украины и гарантии того, что она никогда не вступит в НАТО.

Как пишет FT, Трамп «не был впечатлен» позицией Москвы.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день российский лидер сказал, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом Путин добавил, что в заявлении Трампа речь скорее идет о переносе встречи РФ и США, а не ее отмене.

Ранее Орбан высказался о саммите Путина и Трампа в Будапеште.

