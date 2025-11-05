На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Краснов на встрече с Путиным рассказал о модернизации правосудия

Краснов заявил о создании рабочей группы по модернизации правосудия
Михаил Метцель/РИА Новости

Председатель ВС РФ Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о создании рабочей группы по подготовке предложений по модернизации правосудия и судопроизводства в Верховном суде РФ. Его слова передает ТАСС.

«В настоящее время, Владимир Владимирович, мы стремимся создать единое правовое пространство, единую судебную практику для всех субъектов Российской Федерации, чтобы практика была понятна всем нашим людям, гражданам», — подчеркнул Краснов.

5 ноября глава Верховного суда заявил о необходимости цифровизации судебной системы РФ. Он отметил, что надежность судебной системы напрямую зависит от уровня ее цифровизации. По словам главы ВС, современные условия требуют оптимизации судебных процессов через внедрение передовых информационных технологий.

24 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин снял Игоря Краснова с должности генерального прокурора в связи с его назначением председателем Верховного суда РФ. В тот же день Совет Федерации утвердил Краснова на посту главы Верховного суда. Это решение было принято на пленарном заседании палаты.

Краснов стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Верховного суда назвал одну из главных проблем судебной системы РФ.

