Медведев заявил о неизбежности последствий слов Трампа о ядерных испытаниях

Россия самостоятельно оценит целесообразность проведения ядерных испытаний после заявлений президента США Дональда Трампа об аналогичной работе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.

По словам политика, никто не знает, что Трамп имел в виду, заявляя о проведении ядерных испытаний. По мнению зампреда Совбеза, сам глава Белого дома «этого может не понимать».

«Но он — президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний самостоятельно», — написал Медведев.

5 ноября президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе встречи министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По словам главы ведомства, такие мероприятия могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Глава государства поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

