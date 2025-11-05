Песков объяснил поручение Путина по ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин поручил изучить, целесообразно ли начинать подготовку к ядерным испытаниями, а не приступать к ней. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься», — сказал представитель Кремля.

5 ноября Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В ходе встречи министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По словам главы ведомства, такие мероприятия могут пройти на полигоне «Новая Земля».

Президент России поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

