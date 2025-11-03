«Сложный процесс»: в Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным

Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже началась, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал ее «сложным процессом», который «идет полным ходом».

В сентябре Песков говорил, что прямая линия с главой государства планируется на декабрь. Представитель Кремля не стал называть точную дату, но заметил, что 18 или 25 декабря у него будет много работы. При этом пресс-секретарь уточнил, что прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией политика.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В 2024 году их тоже объединили в одно мероприятие — «Итоги года с Владимиром Путиным». Выступление президента в Гостином дворе 19 декабря длилось 4 часа 27 минут.

Наибольшее внимание уделили социальной сфере, международным отношениям и военной операции на Украине. Путин ответил на вопросы об «Орешнике», ситуации в Сирии, российской экономике и демографии, трудовых мигрантах, замедлении YouTube, а также рассказал, с кем бы он захотел выпить чашку чая, что в нем изменилось из-за СВО и что для него значит Россия.

Ранее Путин рассказал анекдот про слово из трех букв.