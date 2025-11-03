На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Сложный процесс»: в Кремле ответили на вопрос о прямой линии с Путиным

Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже началась, сообщил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал ее «сложным процессом», который «идет полным ходом».

В сентябре Песков говорил, что прямая линия с главой государства планируется на декабрь. Представитель Кремля не стал называть точную дату, но заметил, что 18 или 25 декабря у него будет много работы. При этом пресс-секретарь уточнил, что прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией политика.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В 2024 году их тоже объединили в одно мероприятие — «Итоги года с Владимиром Путиным». Выступление президента в Гостином дворе 19 декабря длилось 4 часа 27 минут.

Наибольшее внимание уделили социальной сфере, международным отношениям и военной операции на Украине. Путин ответил на вопросы об «Орешнике», ситуации в Сирии, российской экономике и демографии, трудовых мигрантах, замедлении YouTube, а также рассказал, с кем бы он захотел выпить чашку чая, что в нем изменилось из-за СВО и что для него значит Россия.

Ранее Путин рассказал анекдот про слово из трех букв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами