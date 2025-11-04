На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин пообещал исполнить мечту сына участника СВО

Путин пообещал помочь сыну участника СВО из Тувы стать кадетом
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал помочь осуществить мечту сына участника СВО из Тувы поступить в кадетское училище. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не получилось? Мы поправим. <...> У тебя теперь большие связи, мы все сделаем», — пошутил российский лидер.

Так Путин отреагировал на рассказ 11-летнего Доржу-Маадыра Донгака, который рассказал, что сдавал экзамены на поступление в кадеты, но не сумел пройти отбор. Отец мальчика в настоящее время проходит военную службу в зоне СВО.

Также 4 ноября российский президент вручил в Кремле государственные награды за вклад в укрепление единства российской нации. Он отметил, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. По словам Путина, сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет.

Ранее Мишустин рассказал о важности патриотизма в вопросе народного единства России.

