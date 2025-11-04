Мишустин рассказал о важности патриотизма в вопросе народного единства России

Вековые традиции патриотизма объединяют народы России и помогают сражаться с внешними угрозами. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем народного единства, доступном на сайте кабмина РФ.

По его словам, 4 ноября — годовщина победы народного ополчения под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского над польскими интервентами в 1612 году. Эта дата ознаменовала конец Смутного времени и укрепила российскую государственность.

«И сегодня многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к Отечеству объединяют народы нашей страны вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия России», — говорится в послании.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, а именно освобождение Москвы от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.