Украинская разведка заявила об «успешной» десантной операции в Покровске

«Страна»: украинская разведка считает, что провела успешную операцию в Покровске
Anatolii Stepanov/Reuters

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины считает, что спецназ провел «успешную» десантную операцию в окруженном Россией Красноармейске (украинское название – Покровск). Об этом сообщает «Страна».

«После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения», — утверждают в ГУР, не приводя деталей.

Как сообщило ведомство, спецназ Главного управления разведки продолжает действовать «в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск».

Военный блогер Юрий Подоляка вспомнил слова украинского волонтера Юлии Кириенко, которая также предупредила о грядущей катастрофе на фронте. Он обратил внимание, что с Украины поступает все больше подобных сигналов. Подоляка назвал неизбежной катастрофу для ВСУ в Покровске и добавил, что открытым остается только вопрос о его масштабе.

Украинские СМИ начали активно критиковать операцию Главного управления разведки министерства обороны страны, заключавшуюся в высадке небольшого десанта ВСУ в районе Покровска. Отправленные сюда солдаты были уничтожены, а Вооруженные силы РФ заняли более выгодные высоты.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о приказе президента России Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ.

Ведомство заявило, что готово прекратить боевые действия на 5-6 часов для обеспечения доступа журналистов в эти районы. Украинская сторона инициативу отвергла.

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что группа спецназа ГУР была отправлена в Красноармейск (Покровск), чтобы эвакуировать каких-то важных украинских военных, либо военнослужащих НАТО.

Ранее минобороны показало кадры солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Красноармейске.

