Представитель ЕК Пиньо: Европа ищет способы финансирования Киева на два года

Еврокомиссия все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026–2027 год, включая кредит, пока решения нет. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо, пишет РИА Новости.

«На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит…» — сказала она.

При этом средства для обеспечения кредитов по-прежнему лишь обсуждаются.

До этого колумнист британской газеты The Times Роджер Бойес отмечал, что Украина не продержится до следующей весны без поддержки со стороны Запада.

Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте, поэтому международная поддержка республики должна усилиться. Министр призвал союзников по НАТО оказать Украине «решительную поддержку».

Ранее в России объяснили разговоры о «решающей» зиме для Украины.