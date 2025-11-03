На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Западных политиков призвали вернуться в реальность после слов Путина о «Буревестнике»

Rebelión: ракета «Буревестник» должна вернуть здравомыслие западным политикам
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Заявление президента России Владимира Путина об успешном испытании новой крылатой ракеты «Буревестник» должно вернуть западным политикам здравомыслие. Об этом пишет испанское издание Rebelión.

«Буревестник» должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине», — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что на Западе должны действовать, руководствуясь «безропотным реализмом» в отношениях с Россией. Он отметил, что РФ обладает самым большим арсеналом ядерных боеголовок, а также располагает новой ракетой «Буревестник», аналогов которой нет ни у одной западной страны.

26 октября Владимир Путин на совещании с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Во время испытаний ракета пролетела 14 тысяч километров, однако это не предел, подчеркнул Герасимов. Также «Буревестник» продемонстрировал возможности обхода систем противоракетной обороны.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что «Буревестник» может пролететь 20 тысяч километров, что является примерно половиной протяженности экватора. Таким образом ракета может с любой стороны зайти на территорию противника, сказал эксперт. При этом Кнутов добавил, что «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его применение возможно только в случае глобальной ядерной войны.

Ранее в США сделали заявление об армии России после слов Путина.

