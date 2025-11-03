«Мы лучше русских!»: в США сделали заявление об армии России после слов Путина

Не существует ни одной области вооружений, где бы страны Запада опережали бы Россию. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: «О, мы лучше русских!» Нет ни одной такой», — подчеркнул он.
При этом, по мнению бывшего аналитика ЦРУ, Россия может выступить с заявлением и похвастаться таким оружием, аналогов которого нет в мире.
29 октября президент России Владимир Путин заявил, что новая российская ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества перед противником. По словам главы государства, преимущества ракеты в том, что ядерная силовая установка при сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки в тысячу раз меньше.
Вместе с тем глава государства отметил, что ядерный реактор, который интегрирован в «Буревестник», начинает работать в течение «минут и секунд». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».
Ранее в США заявили, что Трамп был сбит с толку тестами «Посейдона» и «Буревестника».