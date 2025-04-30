Путин заявил об ассоциациях из-за танков производства Германии на Украине

Произведенные в Германии танки на Украине, на которых изображены кресты, вызывают определенные ассоциации, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти», — сказал российский лидер.

14 апреля британская газета The Telegraph со ссылкой на конфиденциальные данные немецкого министерства обороны сообщила, что произведенные в Германии танки Leopard 2 оказались фактически бесполезны в условиях украинского фронта.

О том, что у образцов немецкой техники на Украине выявили недостатки, влияющие на эффективность их применения на поле боя, также сообщал портал Tagesschau. Он ссылался на лекцию заместителя военного атташе посольства Германии в Киеве.

При этом глава минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что «регулярно общается с украинскими партнерами» и о подобных жалобах не слышал.

Ранее посол Украины отреагировал на сообщения с критикой немецкого оружия.