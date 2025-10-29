Захарова: Путин объясняет всему миру, что такое хорошо и что такое плохо

В начале XX века поэт Владимир Маяковский рассказывал детям, что такое хорошо и что такое плохо, в то время как в наши дни президент России Владимир Путин объясняет всему миру что такое хорошо и что такое плохо. Об этом в эфире «Радио Sputnik» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Разные, конечно, Владимиры Владимировичи, но суть одна и та же. Что, нужен сборник опять для уже взрослых, который будет рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо?», — задалась вопросом Захарова.

До этого Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прочитал отрывок из стихотворения российского поэта Александра Пушкина. Глава государства рассказал, что его поразили строки Пушкина, написанные о Бородинской битве, они актуальны и сегодня.

«Хмельна для них славянов кровь; Но тяжко будет им похмелье», — прочитал отрывок российский лидер.

Путин отметил, что сам факт наличия России многим на Западе не нравится, и все хотят принять участие в нанесении стратегического поражения стране, «чтобы там откусить, здесь откусить».

