Экс-помощник Трампа назвал причину, по которой президент США продолжит диалог по Украине

Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине оказалась провалом

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по украинскому урегулированию завершилась провалом дипломатических усилий. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Не думаю, что Трамп хочет видеть себя как президента, который потерпел неудачу в дипломатии или политике. Я не вижу этого», — сказал он.

Флинн сослался на слова военного теоретика Клаузевица, отметив, что «война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии».

По его мнению, Трамп продолжит добиваться диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне британская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп сохраняет готовность вести переговоры с российской стороной по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в Будапеште. Однако вскоре глава Белого дома объявил об отмене переговоров.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время переговорить с Трампом, сказал, что таких бесед не запланировано.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.