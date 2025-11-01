На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-помощник Трампа назвал причину, по которой президент США продолжит диалог по Украине

Флинн: Трамп не хочет, чтобы его политика по Украине оказалась провалом
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его политика по украинскому урегулированию завершилась провалом дипломатических усилий. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Не думаю, что Трамп хочет видеть себя как президента, который потерпел неудачу в дипломатии или политике. Я не вижу этого», — сказал он.

Флинн сослался на слова военного теоретика Клаузевица, отметив, что «война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии».

По его мнению, Трамп продолжит добиваться диалога по урегулированию конфликта на Украине.

Накануне британская газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп сохраняет готовность вести переговоры с российской стороной по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться в Будапеште. Однако вскоре глава Белого дома объявил об отмене переговоров.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин в ближайшее время переговорить с Трампом, сказал, что таких бесед не запланировано.

Ранее в Совфеде отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами