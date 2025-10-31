Путин включил в состав Совбеза Руденю как нового полпреда на Северо-Западе

Президент России Владимир Путин исключил из состава Совбеза РФ бывшего генпрокурора Игоря Краснова и включил в него полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю. Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

«Включить в состав в качестве члена Совета безопасности РФ Руденю И. М. — полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе; исключить из состава Краснова И. В.», — отмечается в документе.

29 сентября Путин назначил Руденю на пост полпреда в Северо-Западном федеральном округе.

До Рудени этот пост занимал Александр Гуцан, которого Путин 24 сентября назначил генпрокурором Российской Федерации. Этим же указом глава государства снял с поста генпрокурора Игоря Краснова, который стал председателем Верховного суда РФ.

Ранее Путин поручил активнее привлекать в органы власти ветеранов СВО.