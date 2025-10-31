На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Контратаки Путина на фоне санкций США восхитили Китай

NetEase: две контратаки России за три дня в ответ на санкции США удивили Китай
true
true
true
close
Михаил Терещенко/РИА Новости

Ответ президента РФ Владимира Путина на американские санкции восхитил Китай. Об этом пишет издание NetEase.

«В ответ на ужесточение санкций администрацией Трампа президент России Владимир Путин дважды в течение трех дней контратаковал», — говорится в сообщении издания.

После решения президента США Дональда Трампа ввести санкции против российского нефтяного сектора, пишет NetEase, российский лидер объявил об успешных испытаниях ракеты «Буревестник».

Кроме того, как напоминает издание, почти сразу после анонса «Бурвевестника» Путин заявил о появлении аппарата «Посейдон».

«Путин дважды упомянул ядерное оружие в течение нескольких дней, что стало сигналом о его решительности в ответных мерах», — подытоживает издание.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым. В ходе встречи он объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в небе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данного аппарата превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Запад «бессмысленно запугивает Россию ядерной зимой».

Переговоры о мире на Украине
