В США назвали стоимость каждого испытания ядерного оружия

Сенатор Хироно: каждое ядерное испытание обойдется США в $150 млн

Стоимость каждого испытания ядерного оружия может обойтись США в $150 млн. Об этом заявила сенатор США Мэйзи Хироно, передает РИА Новости.

«С учетом таких огромных затрат, как вы думаете, стоит ли нам возобновлять ядерные испытания, стоимость которых, по оценкам экспертов, составит от 125 до 150 млн долларов за одно испытание?» — задалась вопросом сенатор.

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.