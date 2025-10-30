В Госдуме прокомментировали заявления о ядерных испытаниях в США

Возможное возобновление США ядерных испытаний приведет к хаосу в сфере стратегической стабильности. Об этом в Telegram написал председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

»Трамп явно нервничает на фоне «Буревестника» и «Посейдона». Его заявление, что, мол, «они все испытывают ядерное оружие» продиктовано эмоциями, но при этом не имеет ничего общего с действительностью», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия актуализирует задачи новых мирных инициатив.

Ранее в США призвали Трампа обсудить ядерное разоружение с Россией.