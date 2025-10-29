Совфед одобрил закон об изменении показателей федерального бюджета

СФ одобрил закон о корректировке параметров федерального бюджета до 2027 года

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон об изменении параметров федерального бюджета на 2025–2027 годы в части показателей, утвержденных на текущий год. Трансляция велась в Telegram-канале ведомства.

В 2025 году доходы бюджета предложили утвердить на сумму 36,562 трлн рублей, что на 1,94 трлн рублей меньше, чем было запланировано. При этом расходы остаются на прежнем уровне — 42,3 трлн руб. (19,5% ВВП).

Таким образом, дефицит федерального бюджета составит 5,736 трлн рублей, что на 1,94 трлн рублей больше, чем было запланировано.

В ходе заседания также было озвучено, что прогноз по ВВП снижен до 217,29 трлн рублей (ранее — 221,86 трлн рублей), по инфляции — до 6,8%.

В сопроводительной записке к документу сообщается, что снижение ненефтегазовых доходов связано с тем, что в текущем году налоги и другие платежи поступают медленнее, чем ожидалось. Это затрагивает НДС, налог на прибыль, НДФЛ, таможенные пошлины, акцизы на ввозимые товары и утилизационный сбор.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дополнительные поступления в российский бюджет от повышения налогов в 2026 году составят 2,3 трлн рублей.

В сентябре Минфин представил проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

