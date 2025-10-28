В Венгрии заявили, что вопрос саммита РФ и США в Будапеште в сроках организации

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна надеется на проведение саммита России и США в Будапеште. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, в Венгрии с большой надеждой ждали проведение мирного саммита после того, как глава США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поговорили по телефону и объявили о том, что он может состояться в Будапеште.

«Мы понимаем, что ни одна из сторон не отказалась от этого плана. Вопрос в сроках и вопрос в содержании. Поэтому мы надеемся, что подготовка продвинется вперед и саммит в итоге состоится», — сказал дипломат журналистам на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Глава МИД Венгрии выразил уверенность, что установление мира в регионе возможно лишь при достижении договоренности между США и Россией, а для этого сторонам нужно вести переговоры.

23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным. По словам хозяина Белого дома, ему показалось, что на этих переговорах не удастся «добиться того, что нужно».

В тот же день российский лидер сказал, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки. При этом Путин добавил, что в заявлении Трампа речь скорее идет о переносе встречи РФ и США, а не ее отмене.

