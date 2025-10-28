Песков рассказал, что Путин обсуждал с главой МИД Северной Кореи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Владимир Путин не обсуждал с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи визит главы Северной Кореи Ким Чен Ына в РФ.

«Сейчас, пока нам нечего сообщить по этой теме. Обсуждались, собственно, все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнерства, нашего союзничества», — сказал представитель Кремля.

Встреча Путина с министром иностранных дел КНДР в Кремле состоялась 27 октября.

Незадолго до этого прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Цой Сон Хи. По информации посольства РФ в Северной Корее, главы МИД РФ и КНДР обсудили широкий круг вопросов двусторонних отношений и международной политики.

В ходе переговоров Лавров заявил, что отношения России и Северной Кореи за последние три с половиной месяца получили мощный импульс в развитии договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух государств.

Ранее Пхеньян пообещал Москве неизменную поддержку в одном вопросе.