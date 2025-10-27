Лавров рассказал об уровне отношений России и КНДР

Отношения России и Северной Кореи за последние три с половиной месяца получили мощный импульс в развитии договоренностей, которые были достигнуты лидерами двух государств. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, его слова приводит РИА Новости.

«Наши отношения получили дополнительный и очень мощный импульс в развитии принципиальных договоренностей наших лидеров, (достигнутых - ред.) в июне 2024 года в ходе Пьхеньянского саммита», — сказал он.

27 октября стало известно, что министры иностранных дел РФ, Венгрии и КНДР Сергей Лавров, Петер Сийярто и Чхве Сон Хи посетят Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, которая пройдет в Минске с 28 по 29 октября.

На мероприятии также будут присутствовать генеральные секретари Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Имангали Тасмагамбетов и Нурлан Ермекбаев. Ожидается присутствие государственного секретаря Союзного государства Сергея Глазьева, заместителей министров иностранных дел ряда государств и других гостей.

Ранее Лавров сообщил о готовности Путина принять концепцию США по урегулированию на Украине.