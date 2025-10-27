На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-владелец «Южуралзолота» вывел за границу более 163 млрд рублей

Генпрокуратура РФ выяснила, что Струков вывел за границу более 163 млрд рублей
pravdaurfo.ru

Генпрокуратура РФ установила, что бывший владелец «Южуралзолота» (ЮГК) Константин Струков вывел за границу более 163 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В иске говорится, что всего за границу Струковым было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в различных странах (Черногория, Сербия, Швейцария, Турция) были приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — говорится в сообщении.

В июле стало известно, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах компании «Южуралзолото». Они обнаружили нарушения правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации объектов в Челябинской области. По данным ведомств, из-за этих нарушений водоохранная зона оказалась загрязнена, а экология региона ухудшилась.

Позже Советский районный суд Челябинска принял решение о снятии Константина Струкова с поста президента управляющей компании «Южуралзолото группа компаний».

По версии следствия, Струков, используя свои должности и положение в органах государственной власти, незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» (его капитализация превышает 180 млрд рублей, ежегодная выручка — 54 млрд рублей, а прибыль — 34 млрд рублей) и еще десять компаний. Суд постановил передать эти активы в доход государства.

Ранее ФССП приняла меры по иску Генпрокуратуры к Струкову.

