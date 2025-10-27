В Кремле прокомментировали реакцию Трампа на испытания ракеты «Буревестник»

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал реакцию американского лидера Дональда Трампа на испытания ракеты «Буревестник». На соответствующий вопрос представитель Кремля ответил в ходе брифинга.

«Ну это точка зрения главы американского государства, она важна. Но еще раз повторяю, при всей нашей открытости к налаживанию диалога с США, все-таки Россия, прежде всего и президент России, руководствуется собственными национальными интересами. Так было, так есть и так будет дальше», — сказал Песков.

До этого Трамп во время беседы с журналистами на борту своего самолета высказался о завершении в РФ испытаний крылатых ракет «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Как сказал хозяин Белого дома, Москва «не играет в игры» с Вашингтоном. В свою очередь, США также «не играют в игры» с Россией.

26 октября Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Здесь он провел совещание с начальником Генерального штаба армии страны Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в специальной военной операции на Украине. В ходе встречи глава государства объявил о завершении испытаний ракет «Буревестник».

По словам российского лидера, «Буревестник» является уникальным изделием. В то же время он обратил внимание, что предстоит проделать большую работу, чтобы поставить данные ракеты на боевое дежурство.

Ранее в Государственной думе РФ назвали главное преимущество ядерной ракеты «Буревестник».