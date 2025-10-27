Эксперт назвал главную причину переноса встречи Путина и Трампа

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перенесли из-за реакции со стороны Европы. Об этом РИА Новости заявил турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара — Москва» Энгин Озер.

«Перенос саммита в Будапеште — реакция Европейского союза, а не следствие серьезных разногласий между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, после известия о том, что Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште, ЕС неверно воспринял начало подготовки мероприятия Венгрией. В Брюсселе, подчеркнул Озер, сочли, что Венгрия «саботирует» политику ЕС.

23 октября Трамп рассказал, что отменил встречу с Путиным. Как сказал хозяин Белого дома, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». В тот же день российский лидер сообщил, что было бы ошибкой провести саммит в Будапеште без предварительной подготовки.

При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, возможность проведения переговоров России и США в Будапеште всецело зависит от решения американской стороны.

Ранее Дмитриев указал на попытки сорвать диалог между Россией и США.