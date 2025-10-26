Дмитриев указал на попытки сорвать диалог между Россией и США

Дмитриев: мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и США

В настоящее время прилагаются огромные усилия, направленные на срыв диалога между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

«Мы наблюдаем титанические попытки помешать установлению взаимопонимания между Россией и США», – подчеркнул Дмитриев.

По его мнению, срыв диалога происходит, в частности, посредством распространения ложной информации.

Однако, как отметил глава РФПИ, существуют и сторонники налаживания контакта с Россией. В качестве примера он привел встречу с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной, которая выступает за конструктивный диалог.

24 октября член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов заявил «Газете.Ru», что после несостоявшейся встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии следует ожидать интенсификации атак украинских беспилотников на российскую территорию.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.