На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дмитриев указал на попытки сорвать диалог между Россией и США

Дмитриев: мы видим титанические попытки сорвать диалог между Россией и США
true
true
true
close
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

В настоящее время прилагаются огромные усилия, направленные на срыв диалога между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС.

«Мы наблюдаем титанические попытки помешать установлению взаимопонимания между Россией и США», – подчеркнул Дмитриев.

По его мнению, срыв диалога происходит, в частности, посредством распространения ложной информации.

Однако, как отметил глава РФПИ, существуют и сторонники налаживания контакта с Россией. В качестве примера он привел встречу с конгрессвумен США Анной Паулиной Луной, которая выступает за конструктивный диалог.

24 октября член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов заявил «Газете.Ru», что после несостоявшейся встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии следует ожидать интенсификации атак украинских беспилотников на российскую территорию.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами