AT: в США выступили за прекращение поставок современного оружия на Украину

В США призвали прекратить поставки современного оружия на Украину. Об этом сообщает The American Thinker (AT).

Авторы материала предположили, что отказ от поставок нового оружия в зону конфликта позволит американскому лидеру Дональду Трампу надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского.

23 октября Зеленский заявил, что Киев стремится получить крылатые ракеты Tomahawk от тех европейских государств, которые имеют данное оружие в своем арсенале. По его словам, Украина уже ведет переговоры со странами, «которые могут помочь».

Впоследствии о ситуации высказался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Руководитель Североатлантического альянса обратил внимание, что решения о том, какое оружие передавать Киеву, могут принимать только сами государства — члены военного блока. В связи с этим и принятие решения об отправке на Украину ракет Tomahawk — это прерогатива США, у НАТО нет соответствующих полномочий.

При этом президент РФ Владимир Путин предупредил, что российские войска дадут «ошеломляющий» ответ Украине в случае применения против страны американских ракет Tomahawk.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Путина об «ошеломляющем» ответе на применение ракет Tomahawk.