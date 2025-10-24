На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили слова Путина об «ошеломляющем» ответе на применение ракет Tomahawk

Песков: слова Путина об ответе на удары ракетами Tomahawk не требует разъяснений
Григорий Сысоев/РИА Новости

Заявление президента России Владимира Путина об ошеломляющем и внушительном ответе на применение Украиной американских ракет Tomahawk не требует разъяснений. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов по территории РФ. Мне кажется, что заявление настолько красноречивое, что здесь нечего разъяснять», — сказал представитель Кремля.

Свое заявление Путин сделал накануне. По словам главы государства, Украине стоит задумать о последствиях, принимая решение об ударе по территории России американскими ракетами.

24 октября британский политик Джордж Гэллоуэй заявил, что США и странам Европы нужно прислушаться к словам президента России об ответе на применение ракет Tomahawk. Эксперт пояснил, что это позволит «их потомкам объяснить, что с ними произошло».

Ранее Зеленский потребовал вернуть Россию к дипломатии с помощью Tomahawk.

