В Испании заявили, что Путин послал символичный сигнал Западу

EFE: Путин послал Западу сигнал о том, что он контролирует ситуацию в Донбассе

На последней встрече с командующими группировок президент РФ Владимир Путин послал Западу явный сигнал о ситуации в Донбассе. Об этом пишет испанское новостное агентство EFE.

«Он послал сигнал <…> о том, что он обладает преимуществом в Донбассе», — говорится в сообщении.

Издание обратило внимание на внешний вид российского лидера, «призванный проецировать уверенность на поле боя».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

26 октября Путин заявил, что испытания российских ракет с ядерной энергетической установкой «Буревестник» завершены. Он назвал новое оружие «уникальным изделием».

Ранее в Кремле заявили, что украинский конфликт нельзя решить «за одну ночь».