На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп подписал соглашение США с еще одной страной

Премьер Ибрагим cообщил, что Малайзия и США подписали документ по минералам
true
true
true
close
Depositphotos

Малайзия и США подписали Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил малайзийский премьер-министр Анвар Ибрагим.

По словам политика, 26 октября он вместе с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провел переговоры между делегациями двух стран. Он заявил, что во время встречи обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам. Ибрагим отметил, что это является «стратегическим шагом по повышению устойчивости цепочек поставок и содействию взаимной выгоде» между Малайзией и США.

26 октября Трамп подписал соглашение Соединенных Штатов с Таиландом о критически важных минералах. Также он подписал соглашение США с Камбоджей о взаимной торговле.

В воскресенье американский лидер намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. В этот же день была подписана «мирная декларация» между Камбоджей и Таиландом.

Ранее Трамп заявил о потенциале масштабной торговли с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами