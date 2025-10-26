Путин рассказал о роли народной дипломатии в обеспечении интересов России

Усилия народной дипломатии помогают обеспечивать законные интересы России на международной арене. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям Международного форума сотрудничества, которое зачитал советник главы государства, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает РИА Новости.

«Усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого, демократического, многополярного миропорядка», — зачитал Фадеев слова приветствия главы государства к участникам и гостям этого мероприятия.

