Путин рассказал о роли народной дипломатии в обеспечении интересов России

Путин: усилия народной дипломатии помогают обеспечивать законные интересы России
Владимир Смирнов/РИА Новости

Усилия народной дипломатии помогают обеспечивать законные интересы России на международной арене. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям Международного форума сотрудничества, которое зачитал советник главы государства, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, сообщает РИА Новости.

«Усилия народной дипломатии несомненно способствуют обеспечению законных интересов РФ на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого, демократического, многополярного миропорядка», — зачитал Фадеев слова приветствия главы государства к участникам и гостям этого мероприятия.

До этого Путин, говоря о выдвижении участников специальной военной операции (СВО) на руководящие посты, назвал тех, кто сменит нынешнюю власть в Российской Федерации. По его словам, они «будут нашей сменой».

Ранее в США рассказали о «лимузинной дипломатии» Путина.

