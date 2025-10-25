Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию после освобождения

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов освобожден из-под стражи в Баку и вылетел в Россию. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи», — заявила она.

19 октября Захарова сообщила, что в Баку освободили из-под стражи исполнительного директора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, он направляется в РФ.

Журналистов издания «Sputnik Азербайджан» задержали в Баку 30 июня. 1 июля главу редакции Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под стражу на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

9 октября президент РФ Владимир Путин впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Он сообщил детали декабрьской авиакатастрофы и подчеркнул, что ее причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Лидер РФ заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим. Алиев поблагодарил российского коллегу за полученную информацию.

Ранее Путин созвонился с Алиевым.