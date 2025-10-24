На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин созвонился с Алиевым

Кремль: Путин провел телефонные переговоры с Алиевым
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом говорится в Telegram-канале Кремля.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время беседы был подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логистической сфере. Помимо этого, были затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

Лидеры условились продолжать контакты между странами на различных уровнях.

9 октября Путин и Алиев впервые после обострения отношений между Москвой и Баку встретились в правительственной резиденции в столице Таджикистана. Российский лидер подробно изложил азербайджанскому коллеге обстоятельства крушения самолета Embraer 190 компании AZAL.

Российский лидер подчеркнул, что причиной стали пролет украинского БПЛА и технический сбой системы ПВО России. Кроме того, он заверил, что Москва выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали сроки решения проблем между Россией и Азербайджаном.

