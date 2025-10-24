На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев опубликовал снимок с маршрутом самолета над США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поделился схемой полета над США
true
true
true
close
kadmitriev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой виден маршрут самолета, пролетающего над американским городом Спрингфилд. Публикацию он сопроводил песней Басты «На заре».

О том, что Дмитриев прилетел в США с официальным визитом, днем сообщал телеканал CNN.

По информации журналистов, спецпредставитель российского лидера находится в Соединенных Штатах «для продолжения обсуждения отношений между США и Россией». Уточняется, что его визит произошел на фоне растущего разочарования американских властей российской политикой в отношении Украины и после того, как президент США Дональд Трамп «отменил» запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

Портал Axios позже выяснил, что Дмитриев проведет встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в субботу, 25 октября. Журналисты также пишут, что переговоры пройдут в Майами, штат Флорида.

Ранее Трампу дали совет по следующей встрече с Путиным

