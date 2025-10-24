RS: Трамп не должен слушать Келлога и Рубио перед встречами с Путиным

Президенту США Дональду Трампу не следует слушать свое окружение перед назначением следующей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой силе Украины», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такая риторика исходит от спецпредставителя президента Кита Келлога, а также от госсекретаря США Марко Рубио.

Днями ранее Трамп сообщил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. При этом глава США выразил мнение, что процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо», и потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

На слова об отмене встречи Путин ответил, что речь идет скорее о переносе встречи лидеров.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский, по данным издания «Страна», заявил 23 октября, что сорвал встречу президентов России и США.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.