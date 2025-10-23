На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новый пакет санкций включает ограничения против банков РФ и криптовалют

Каллас: 19-й пакет санкций включает ограничения против банков РФ и криптовалют
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против РФ включает новые ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Об этом в соцсети X сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«19-й пакет нацелен на российские банки и транзакции в криптовалютах», — написала она.

Также Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

23 октября агентство Reuters сообщило, что Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

В этот же день США ввели санкции против российских нефтяных компаний. Новые антироссийские рестрикции страны затронули нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл».

Как писал Bloomberg, пакет мер направлен на «дальнейшее сокращение доходов Москвы от энергоносителей и давление на Владимира Путина с целью вынудить его к переговорам». Пакет запрещает импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года, что на год раньше первоначально запланированного срока.

Ранее сообщалось, что ЕС может ввести новые санкции против российской криптовалюты.

